Сборная Украины потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА после октябрьских матчей Лиги наций

"Сине-желтые" опустились на 25-е место в мировой классификации.

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг мужских национальных сборных после октябрьских матчей Лиги наций-2024/25. В нем Украина занимает 25-ю позицию.

Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте ФИФА.

По сравнению с сентябрьским рейтингом команда Сергея Реброва опустилась на одну строчку. "Сине-желтых", которые теперь имеют в своем активе 1552,37 балла, обошла Австралия.

В октябрьских поединках Лиги наций сборная Украины обыграла Грузию (1:0) и сыграла вничью против Чехии (1:1), набрав суммарно четыре очка.

Лидером рейтинга ФИФА остается сборная Аргентины, которая является действующим чемпионом мира. Второй идет Франция. Топ-3 замыкает Испания, которая выиграла Евро-2024. Далее расположились Англия и Бразилия.

Рейтинг сборных ФИФА на 24 октября 2024 года

1. Аргентина – 1883.5 балла

2. Франция – 1859.85

3. Испания – 1844.33

4. Англия – 1807.83

5. Бразилия – 1784.37

6. Бельгия – 1761.27

7. Португалия – 1752.68 (+1 позиция)

8. Нидерланды – 1748.24 (-1)

9. Италия – 1729.4 (+1)

10. Колумбия – 1724.37 (-1)

...

24. Австралия – 1552.77 (+1)

25. Украина – 1552.37 (-1)

26. Турция – 1548.15

Отметим, что после четвертого тура Лиги наций сборная Украины занимает последнее место в группе B1, имея в своем активе 4 очка. Лидирует с 7 баллами Чехия. На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 пунктов.

Заключительные матчи Лиги наций подопечные Реброва проведут в ноябре: 16-го числа украинцы на выезде сыграют против Грузии, а 19-го в гостях сразятся с Албанией.

Ранее стало известно, в какой корзине будет сборная Украины во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026.

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