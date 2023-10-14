Сборная Украины потеряла важного игрока перед матчем отбора на Евро-2024 против Мальты

Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский не поможет сборной Украины в матче 8-го тура отбора на Евро-2024 против команды Мальты.

30-летний хавбек вынужден пропустить следующий поединок из-за перебора желтых карточек.

В матче 7-го тура квалификации на континентальное первенство против Северной Македонии Малиновский вышел на замену на 68-й минуте вместо Александра Зубкова. А уже через минуту Руслан заработал "горчичник" за то, что в игровом эпизоде локтем оттолкнул игрока македонцев Элифа Элмаса.

Для Малиновского это уже третья желтая карточка в нынешнем отборе на чемпионат Европы. Ранее он получал "горчичники" в матчах против Мальты (1:0) и Англии (0:2). Согласно регламенту, теперь Руслан должен отбыть один поединок дисквалификации.

Отметим, что украинская сборная одержала сложную победу над Северной Македонией со счетом 2:0 . Из-за войны с Россией номинальная домашняя для "сине-желтых" встреча состоялась в чешской столице Праге.

Благодаря этой победе сборная Украины (10 очков) поднялась на второе место в турнирной таблице группы C. Северная Македония (7 баллов) занимает четвертую позицию. В другом поединке седьмого тура группы С сборная Италии примет команду Мальты (14 октября, 21:45).

Текущая таблица группы С

Турнирная таблица группы С / Фото: flashscore.ua

Матч Мальта – Украина состоится во вторник, 17 октября, в Та-Кале на Национальном стадионе. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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