Сборная Украины представила новую форму к Евро-2020: на нее нанесена карта страны

Игроки уже примерили экипировку.

Сборная Украины по футболу представила новую игровую форму к Чемпионату Европы-2020. Ее на своей странице в Facebook продемонстрировал глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

"Национальная сборная Украины будет выступать на Евро-2020 в новой - особой форме. Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинцу. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны.

Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главная мелодия с детства – мелодия национального гимна. Где "Слава Украине!" соответствуют лозунгом "Героям слава!" и который теперь также будет на форме и вдохновлять наших футболистов на новые победы.

Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина - от Севастополя и Симферополя до Киева, Донецка и Луганска до Ужгорода - поддерживать их в каждом матче.

Это очень важно и для футболистов, которые очень волнуются и мечтают выступить лучше на Евро-2020, и для миллионов наших болельщиков, которые верят в команду Андрея Шевченко. Футбол и национальная сборная объединяют Украину. Слава Украине", - написал Павелко в комментарии к посту.

Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о правилах посещения стадионов на Евро-2020, которые нужно знать украинским болельщикам.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку