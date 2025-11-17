Сборная Украины прервала длительную серию с пропущенными голами в победном матче с Исландией

Анатолий Трубин и Николай Матвиенко / © УАФ

Реклама

Сборная Украины по футболу прервала длительную серию с пропущенными голами в матче заключительного тура группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 против Исландии.

Поединок на стадионе "Легия" в Варшаве завершился победой команды Сергея Реброва со счетом 2:0.

"Сине-желтые" не пропустили впервые за 13 матчей. До этого последний раз сборная Украины сохраняла свои ворота неприкосновенными в октябре 2024 года в поединке Лиги наций против Грузии (1:0). С тех пор наша команда пропускала хотя бы один гол в каждом из 12 матчей во всех турнирах.

Реклама

Сборная Украины (10 очков) финишировала на втором месте в своей группе отбора на ЧМ-2026, обойдя Исландию (7 пунктов), которая заняла третью позицию. Франция (16 баллов) с первого места вышла на Мундиаль. Замкнул квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Заняв второе место в своей группе, сборная Украины пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Плей-офф будет состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. Поединки пройдут в марте 2026 года.

Своих соперников в плей-офф отбора на ЧМ-2026 сборная Украины узнает во время жеребьевки, которая состоится в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Реклама

Ранее сообщалось, что Ребров рассказал, благодаря чему Украина победила Исландию и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что назван лучший игрок сборной Украины в победном матче отбора ЧМ-2026 с Исландией.

Напомним, Андрей Шевченко отреагировал на победу Украины над Исландией и выход в плей-офф отбора ЧМ-2026.