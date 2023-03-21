Сборная Украины прибыла в Лондон на стартовый матч отбора Евро-2024 с Англией: состав "сине-желтых"

20 марта национальная команда Украины начала первый сбор в 2023 году.

Сборная Украины прибыла в Лондон на тренировочный сбор в преддверии стартового матча квалификации на Евро-2024 против Англии.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Часть футболистов национальной команды уже собралась в английской столице, в то время как некоторые игроки, выступающие за границей – Эдуард Соболь, Андрей Ярмоленко, Андрей Лунин, Роман Яремчук и Руслан Малиновский – присоединятся к команде позже.

Отметим, что в сборную Украины вернулся ветеран команды Евгений Коноплянка, который сейчас выступает за польскую "Краковию".

В понедельник вечером "сине-желтых" ожидали восстановительные фитнес-упражнения на территории отеля. А уже 21 марта подопечные Руслана Ротаня проведут первую тренировку на базе футбольного клуба "Брентфорд".

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Никита Шевченко ("Александрия").

Защитники: Александр Караваев, Денис Попов (оба – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко ("Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь (" Страсбур", Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба – "Днепр-1" Днепр), Денис Мирошниченко ("Александрия").

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Олимпик" Марсель, Франция), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Евгений Коноплянка ("Краковия" Краков, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр).

Матч Англия – Украина состоится в воскресенье, 26 марта, на стадионе "Уэмбли". Начало игры – в 19.00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.

Напомним, соперниками сборной Украины в отборе на Евро-2024 стали Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

Читайте также:

Сборная Украины понесла кадровые потери перед матчем отбора Евро-2024 с Англией

Сборная Англии объявила состав на стартовые матчи отбора к Евро-2024 против Италии и Украины

"Футбол не должен политизироваться": экстренер сборной Украины сделал неоднозначное заявление