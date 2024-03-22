Сборная Украины прибыла в Польшу на решающий матч с Исландией за выход на Евро-2024

Сборная Украины совершила перелет в Польшу, где в скором времени проведет финальный матч плей-офф отбора к Евро-2024 против команды Исландии.

Видео прибытия нашей сборной к месту назначения опубликовала Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своей странице в Twitter.

Отметим, что накануне команда Сергея Реброва совершила камбэк и победила сборную Боснии и Герцеговины (2:1) в выездном поединке полуфинала плей-офф за выход на континентальное первенство.

В свою очередь, Исландия в другом полуфинале пути B разгромила Израиль (4:1).

Польша pic.twitter.com/G55vhrGW6a – Ukrainian Association of Football (@uafukraine) March 22, 2024

Матч Украина – Исландия состоится во вторник, 26 марта, на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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