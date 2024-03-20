Сборная Украины прибыла в Сараево на матч плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины

Сборная Украины по футболу в полном составе прибыла в Сараево на полуфинальный матч плей-офф отбора к Евро-2024 против национальной команды Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Предыдущие несколько дней команда Сергея Реброва провела в испанской Марбелье, где готовилась к игре с боснийцами. Первыми в лагерь "сине-желтых" 14 марта прибыли игроки из чемпионата Украины, а легионеры из Европы присоединились к сборной после матчей за свои клубы.

В среду, 20 марта, сборная Украины проведет предматчевую тренировку в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Также в этот день состоится пресс-конференция с участием Реброва и одного из игроков "сине-желтых".

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится в четверг, 21 марта, в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Если сборная Украины победит боснийцев, то 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграет решающий матч за выход на чемпионат Европы против победителя пары Израиль – Исландия.

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Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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