Сборная Украины прогулялась историческими местами Рима перед битвой с Англией за полуфинал Евро-2020

Сборная Украины прогулялась историческими местами Рима перед битвой с Англией за полуфинал Евро-2020

Команда Андрея Шевченко настраивается на четвертьфинальный поединок континентального первенства.

Сборная Украины совершила прогулку по Риму перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против команды Англии.

Футболисты и тренерский штаб "сине-желтых" посетили выдающиеся культурные достопримечательности "Вечного города", возле которых сделали командные фото. Игроки украинской сборной позировали на фоне Колизея и монумента Витториано на площади Венеции.

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Соответствующие кадры в Instagram опубликовал наставник главной команды страны Андрей Шевченко.

instagram.com/andriyshevchenko

instagram.com/andriyshevchenko

"Счастлив вернуться в Рим и сыграть в четвертьфинале на" Стадио Олимпико ". Это будут невероятные эмоции", - добавил подпись Шевченко.

Кроме того, YouTube-канал vZbirna обнародовал видео с украинской сборной в Риме. Главное внимание фанатов, конечно, было приковано к Шевченко, который является футбольной легендой в Италии. Местные не могли пропустить возможность, чтобы сфотографироваться с бывшим форвардом "Милана".

Матч Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, в Риме на "Стадио Олимпико". Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. К сожалению, украинские болельщики не смогут посетить игру.

Украина пробилась в плей-офф, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме победили Швецию (2:1).

(2:1). Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0). В первом раунде плей-офф Англия выбила Германию (2:0).

Евро-2020: футболисты и болельщики активно готовятся к поединку "Украина - Англия"

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