Сборная Украины проиграла Албании в стартовом матче Лиги наций-2024/25 (видео)

Команда Сергея Реброва забила первой, но в итоге потерпела поражение.

Сборная Украины уступила национальной команде Албании в матче 1-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Epet Arena" в чешской Праге завершился со счетом 1:2 .

В первом тайме команды создали мало голевых моментов, не сумев открыть счет на табло.

Сразу после перерыва "сине-желтые" вышли вперед – на 49-й минуте Ефим Конопля из пределов штрафной в касание пробил в ближний угол после передачи Виталия Миколенко с левого фланга.

Однако албанцы очень быстро отыгрались. На 54-й минуте Ардиан Исмаили после навеса с углового и нескольких рикошетов на добивании отправил мяч в ворота.

На 66-й минуте Албания повела в счете. Ясир Асани остался без опеки и расстрелял ворота Анатолия Трубина после прострела Рэя Маная с левого фланга.

Команда Сергея Реброва пыталась избежать поражения, но не смогла этого сделать.

Обзор матча Украина – Албания

Будет добавлен в скором времени.

В другом матче стартового тура квартета B1 сборная Грузии на своем поле уничтожила команду Чехии со счетом 4:1.

Во втором туре Лиги наций украинцы во вторник, 10 сентября, также в Праге проведут выездную встречу с Чехией. В тот же день Албания примет Грузию.

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