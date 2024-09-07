Сборная Украины проиграла Албании в стартовом матче Лиги наций-2024/25 (видео)

Команда Сергея Реброва забила первой, но в итоге потерпела поражение.
Сборная Украины уступила национальной команде Албании в матче 1-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Epet Arena" в чешской Праге завершился со счетом 1:2.
В первом тайме команды создали мало голевых моментов, не сумев открыть счет на табло.
Сразу после перерыва "сине-желтые" вышли вперед – на 49-й минуте Ефим Конопля из пределов штрафной в касание пробил в ближний угол после передачи Виталия Миколенко с левого фланга.
Однако албанцы очень быстро отыгрались. На 54-й минуте Ардиан Исмаили после навеса с углового и нескольких рикошетов на добивании отправил мяч в ворота.
На 66-й минуте Албания повела в счете. Ясир Асани остался без опеки и расстрелял ворота Анатолия Трубина после прострела Рэя Маная с левого фланга.
Команда Сергея Реброва пыталась избежать поражения, но не смогла этого сделать.
Обзор матча Украина – Албания
Будет добавлен в скором времени.
В другом матче стартового тура квартета B1 сборная Грузии на своем поле уничтожила команду Чехии со счетом 4:1.
Во втором туре Лиги наций украинцы во вторник, 10 сентября, также в Праге проведут выездную встречу с Чехией. В тот же день Албания примет Грузию.
Читайте также:
Претендент на премию Пушкаша: сборная Италии забила шикарный гол против Франции в Лиге наций (видео)
Лига наций-2024/25: все группы и турнирные таблицы
Италия пропустила на 13-й секунде, но совершила камбэк и победила Францию в Лиге наций (видео)