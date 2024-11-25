Сборная Украины проиграла четвертый матч подряд в отборе на Евробаскет-2025

Команда Виталия Степановского во второй раз за неделю уступила Израилю.

Сборная Украины по баскетболу потерпела поражение от команды Израиля в матче четвертого тура квалификации на чемпионат Европы 2025 года. Поединок на площадке "Арены Рига" в столице Латвии завершился со счетом 88:75 в пользу соперника "сине-желтых".

Подопечные Виталия Степановского отлично провели первую половину игры и на большой перерыв отправились при счете 40:29 в свою пользу. Впрочем, во второй половине встречи израильтяне совершили камбэк (59:35) и в итоге одержали победу.

Отметим, что сборная Украины во второй раз за неделю проиграла Израилю в отборе на Евробаскет-2025. В первом матче между этими командами, который состоялся 23 ноября также в Риге, наша команда потерпела поражение со счетом 73:86.

В общей сложности украинские баскетболисты в отборе на чемпионат Европы-2025 проиграли четыре из четырех своих поединков. Кроме двух поражений от Израиля, "сине-желтые" также уступили Словении (73:87) и Португалии (77:79).

После четырех туров украинцы (0 побед) занимают последнее четвертое место в таблице квартета A. Лидируют Словения и Израиль, которые одержали по 3 победы. На третьей позиции – Португалия (2 победы).

Заключительные матчи в отборе на Евробаскет-2025 сборная Украины сыграет в начале следующего года: против Словении (20 февраля) и Португалии (23 февраля).

На чемпионат Европы из группы, где выступает украинская сборная, выйдут три лучшие команды.

Несмотря на четыре поражения, "сине-желтые" сохраняют шансы попасть на континентальное первенство. Для этого нужно будет в последних матчах побеждать словенцев и португальцев с необходимой нам разницей очков и надеяться, что Израиль обыграет Португалию. Теоретически Украина еще может опередить Португалию в борьбе за третье место.

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