Сборная Украины проиграла фавориту группы на старте чемпионата мира по волейболу

Сборная Украины по волейболу начала выступления на планетарном первенстве поражением от команды Сербии.

Сборная Украины по волейболу не справилась с Сербией в своем первом поединке на ЧМ-2022. Подопечные Угиса Крастиньша уступили фавориту группы в трех сетах - 26:28; 21:25; 20:25.

Самым результативным в составе украинской команды стал капитан "сине-желтых" Олег Плотницкий, записавший на свой счет 17 очков.

В другом матче группы А, где выступают украинцы, Тунис за три сета переиграл Пуэрто-Рико. Таким образом именно Тунис и Сербия завершили первый тур в статусе лидеров квартета.

Следующий матч сборная Украины проведет 29 августа против Туниса. Встреча начнется в 21:30 по Киеву. В это же время 31 августа "сине-желтые" сыграют заключительный поединок группового этапа с Пуэрто-Рико.

В плей-офф выйдут 16 команд - по две из каждой группы, а также четыре лучших обладателей третьих мест.

Напомним, сборная Украины по волейболу играет на ЧМ-2022 вместо дисквалифицированной России. Ранее у страны-агрессора забрали право проведения планетарного первенства, а команду РФ отстранили от турнира.

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