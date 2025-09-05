Сборная Украины проиграла Франции в стартовом матче отбора на ЧМ-2026

Украина – Франция / © Associated Press

Сборная Украины потерпела поражение от Франции в стартовом матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу. Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоялся в польском Вроцлаве на "Тарчинский Арена Вроцлав" и завершился со счетом 0:2 .

"Ле Блэ" открыли счет уже на 10-й минуте встречи – Майкл Олисе низом точно пробил в правый угол после передачи с левого фланга штрафной от Брэдли Барколя.

На 18-й минуте Олисе мог оформить дубль, прочитав стенку Егора Ярмолюка и Александра Зубкова в штрафной площадке "сине-желтых", но после его удара спас Анатолий Трубин.

Во втором тайме подопечные Сергея Реброва значительно прибавили и создали несколько очень опасных моментов. На 65-й минуте Артем Довбик на дальней штанге головой замкнул навес Александра Зинченко, но защитник французов Ибраима Конате выбил мяч из линии ворот.

А уже на 66-й минуте штанга спасла французов от пропущенного мяча. После удара Георгия Судакова со штрафного Майк Меньян отбил мяч на Ивана Калюжного, а тот пробил в голову Ильи Забарного, от которой мяч полетел в каркас ворот.

На 82-й минуте подопечные Дидье Дешама удвоили свое преимущество в счете – Орельен Чуамени отдал передачу на ход Килиану Мбаппе, а звезда мадридского "Реала" один в один разобрался с Забарным и низом отправил мяч в дальний угол.

Обзор матча Украина – Франция

Будет добавлен в скором времени.

В другом матче стартового тура группы D сборная Исландии дома разгромила команду Азербайджана со счетом 5:0.

Во втором туре отбора на ЧМ-2026 сборная Украины на выезде сыграет с Азербайджаном, а Франция примет Исландию. Оба матча состоятся во вторник, 9 сентября.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.