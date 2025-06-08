Сборная Украины проиграла Канаде в результативном товарищеском матче (видео)

Сборная Украины по футболу / © УАФ

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Сборная Украины проиграла команде Канады в первом матче на товарищеском турнире Canadian Shield-2025. Поединок на стадионе BMO Field в Торонто завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

"Кленовые листья" открыли счет уже на 4-й минуте встречи - Джонатан Дэвид сыграл на добивании после того, как Александр Тымчик не дал его удару головой превратиться в гол, выбив мяч из линии ворот.

На 24-й минуте канадцы удвоили свое преимущество в счете – Джонатан Дэвид оформил дубль, головой замкнув подачу Тейджона Бьюкенена с правого фланга.

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На 31-й минуте Канада довела дело до разгрома – Валерий Бондарь вблизи ворот украинской сборной подарил мяч Промису Дэвиду, а тот реализовал выход один на один с Анатолием Трубиным.

Во втором тайме подопечные Джесси Марша в четвертый раз поразили ворота "сине-желтых" – на 81-й минуте отличился Тейджон Бьюкенен.

В конце матча украинцы отыграли два мяча и избежали разгрома. На 89-й минуте Илья Забарный добил мяч в пустые ворота после того, как голкипер канадцев парировал удар головой Алексея Гуцуляка.

А в компенсированное время, на 90+2-й минуте, Александр Зинченко реализовал пенальти, назначенный арбитром за игру рукой канадского футболиста в собственной штрафной площадке.

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Обзор матча Канада – Украина

Будет добавлен в скором времени.

Отметим, что сборная Украины сыграла с Канадой во второй раз в истории. Дебютный товарищеский матч между командами состоялся 8 октября 2010 года в Киеве и закончился вничью 2:2.

После игры с Канадой команда Сергея Реброва проведет еще один матч в рамках Canadian Shield-2025. Во вторник, 10 июня, "сине-желтые" посоревнуются с Новой Зеландией. Начало встречи – в 23:50 по киевскому времени.

Напомним, в сентябре этого года сборная Украины будет стартовать в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на Мундиаль "сине-желтые" сыграют против Франции, Азербайджана и Исландии.

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