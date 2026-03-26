Сборная Украины проиграла Швеции и не вышла на ЧМ-2026

Украина — Швеция / © Associated Press

Сборная Украины уступила команде Швеции в полуфинальном матче плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Номинально домашний для подопечных Сергея Реброва поединок из-за войны с российскими оккупантами состоялся на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия и завершился со счетом 1:3 .

Уже на 6-й минуте встречи шведы открыли счет — Виктор Дьекереш на дальней штанге замкнул прострел с левого фланга штрафной площадки от Беньямина Нюгрена.

На старте второго тайма подопечные Грэма Поттера удвоили свое преимущество в счете. На 51-й минуте Дьекереш оформил дубль — форвард лодонского "Арсенала" воспользовался ошибкой Ильи Забарного, вошел в штрафную площадку и точно пробил в дальний угол.

На 73-й минуте шведская команда сделала счет разгромным, забив третий мяч. Вратарь украинской сборной Анатолий Трубин сбил Дьекереша в собственной штрафной площадке, а сам пострадавший исполнил приговор мощным ударом в правый верхний угол, оформив хет-трик.

Только в компенсированное ко второму тайму время сборная Украины забила гол престижа — Матвей Пономаренко ударом головой направил мяч под перекладину в своем дебютном матче за национальную команду.

Полную версию матча смотрите на MEGOGO.

Таким образом, шведы вышли в финал плей-офф отбора на ЧМ-2026, где 31 марта сразятся за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша — Албания.

В свою очередь, сборная Украины не вышла на ЧМ-2026. 31 марта команда Реброва проведет товарищеский поединок с командой, которая проиграет в дуэли между поляками и албанцами.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.