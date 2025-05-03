Сборная Украины проиграла заключительный матч на ЧМ-2025 по хоккею и рискует не выйти в элиту (видео)

Япония – Украина / © facebook.com/fhu.com.ua

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Мужская сборная Украины по хоккею уступила команде Японии в матче заключительного, пятого тура чемпионата мира-2025 в дивизионе ІА (второй по силе – прим.). Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу японцев.

На 5-й минуте первого периода украинцы открыли счет во встрече – отличился Виктор Захаров. Впрочем, на 14-й минуте Теруто Накадзима забросил шайбу за японцев и восстановил паритет в игре.

Во второй 20-минутке азиатская сборная вышла вперед, дважды поразив ворота украинцев. Точные удары нанесли Таига Ирикура и Фуджи Сузуки.

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На 10-й минуте заключительного периода украинская сборная сократила отставание усилиями Алексея Вороны, но избежать поражения все же не сумела.

Полное видео матча Япония – Украина

Поражение от японцев не позволило сборной Украины уже сейчас обеспечить себе выход в элитный дивизион, где наша команда последний раз играла в 2007 году.

Теперь судьба подопечных Дмитрия Христича будет зависеть от матчей последнего тура Италия – Румыния и Великобритания – Польша, которые также состоятся в субботу, 3 мая.

Согласно регламенту, путевки в элитный дивизион получают две лучшие команды. Сборная, которая финиширует последней (Румыния), вылетит в дивизион IB (третий по престижности – прим.).

Турнирная таблица ЧМ-2025 в дивизионе ІА

1. Великобритания – 9 очков (4 матча), разница шайб – 16:9

2. Украина – 9 (5), 16:10

3. Италия – 7 (4), 11:10

4. Япония – 7 (5), 14:16

5. Польша – 6 (4), 8:10

6. Румыния – 1 (4), 5:15

Напомним, сборная Украины впервые с 2017 года играла на чемпионате мира в дивизионе ІА. В прошлом году наша национальная команда выиграла планетарное первенство в Дивизионе IB, благодаря чему завоевала повышение в классе.