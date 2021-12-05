Сборная Украины провалилась в женской эстафете на Кубке мира по биатлону в Эстерсунде

Сборная Украины провалилась в женской эстафете на Кубке мира по биатлону в Эстерсунде

Победу одержала команда Франции.

В воскресенье, 5 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 в шведском Эстерсунде прошла женская эстафета.

Команду Украины на дистанции представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Билосюк. На финише украинская сборная стала десятой .

Первый этап сборная Украины закончила на 19-м месте. На экваторе гонки Джима подняла "сине-желтых" на четыре строчки. На третьем этапе Блашко отыграла еще одну позицию. Финишировать пришлось опытной Билосюк (Пидгрушной) – ее усилиями украинская сборная завершила гонку на десятом месте с отставанием от победителя в 4 минуты 17 секунд.

Победу одержала команда Франции. Серебряные награды выиграли белоруски, а бронзовые - Швеция.

Напомним, вчера состоялась мужская эстафета, где украинская сборная, которую представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко, стала 5-й.

1. Франция (0+2, 0+0, 0+1, 0+1) 1:10:30.3

2. Беларусь (0+0, 0+0, 0+3, 0+3) +57.9

3. Швеция (0+2, 2+3, 0+3, 0+3) +1:09.6

4. Норвегия (0+1, 1+4, 0+1, 0+1) +1:09.8

5. Германия (0+0, 0+3, 0+0, 0+1) +1:26.8

6. Италия (0+2, 1+4, 0+0, 0+4) +2:58.3

...

10. Украина (0+1, 0+5, 0+4, 0+1) +4:17.7

Этап в Эстерсунде сегодня завершится мужской гонкой преследования, начало - в 16:15 по киевскому времени.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4-го по 20 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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