Сборная Украины проведет товарищеский матч с Германией перед стартом Евро-2024: дата и место игры

После встречи с Бундестим "сине-желтых" ждут спарринги с Польшей и Молдовой.

Сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч против Германии перед стартом финального турнира Евро-2024.

Как сообщает официальный сайт УАФ, поединок Германия – Украина состоится 3 июня в немецком Нюрнберге на стадионе "Мак Морлок". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что именно против немцев "сине-желтые" провели первый матч под руководством Сергея Реброва. В июне 2023 года сборная Украины на арене "Везерштадион" в Бремене драматично упустила победу над Германией (3:3) в товарищеском поединке.

Добавим, что в июне команда Реброва проведет три контрольных матча. После игры с немцами сборная Украины 7 июня сыграет с Польшей, а 11 июня встретится с командой Молдовы.

Правда, пока неизвестно, будут ли иметь все эти поединки для украинцев статус подготовки к чемпионату Европы, ведь нашей сборной еще нужно выйти на континентальное первенство. Сейчас команда Реброва в испанской Марбелье продолжает подготовку к полуфиналу плей-оффа отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Если сборная Украины победит боснийцев, то 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграет решающий матч за выход на чемпионат Европы против победителя пары Израиль – Исландия.

Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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