Сборная Украины провела тренировку во Вроцлаве накануне матча с Исландией за путевку на Евро-2024

Сборная Украины провела тренировку на поле стадиона "Тарчинский Арена Вроцлав" накануне финального матча плей-офф отбора к Евро-2024 против команды Исландии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в занятии приняли участие все 28 игроков, которые сейчас находятся в лагере "сине-желтых".

"Во время игровых серий тренерский штаб осуществил финальную проверку готовности исполнителей и получил важную для себя информацию. Сергей Ребров и его помощники финализовали процесс игровой подготовки, так что у главного тренера есть еще некоторое время до конца суток, чтобы определиться с заявкой из 23 исполнителей на завтрашний матч. И еще остаются сутки для настройки тактической и психологической", – говорится в сообщении.

Матч Украина – Исландия состоится во вторник, 26 марта, на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Исландия доступна на нашем сайте.

Читайте также: Украина – Исландия: где смотреть финальный матч плей-офф за выход на Евро-2024

Победитель матча Украина – Исландия получит путевку на финальный турнир Евро-2024, где сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

Читайте также:

Украина – Исландия: ставки букмекеров на решающий матч плей-офф отбора к Евро-2024

Ребров рассказал, готов ли Цыганков помочь сборной Украины в матче с Исландией за выход на ЧЕ

"Возможно, это сыграет нам на руку": тренер сборной Исландии оценил шансы своей команды против Украины