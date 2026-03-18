Сборная Украины провела вынужденную замену в составе перед плей-офф отбора к ЧМ-2026

Эдуард Сарапий

В составе сборной Украины по футболу произошла вынужденная замена перед плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Защитника английского "Сток Сити" Максима Таловерова, который получил травму, заменит Эдуард Сарапий — защитника житомирского "Полесья" перевели из резервного списка в основной.

В полуфинале плей-офф отбора к ЧМ-2026 сборная Украины 26 марта сыграет против Швеции. Матч состоится на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Начало — в 21:45 по киевскому времени.

В случае победы команда Сергея Реброва на этой же арене 31 марта в финале плей-офф за выход на Мундиаль сразится с триумфатором пары Польша — Албания. В случае поражения от шведов наша сборная 31 марта проведет товарищеский поединок с командой, которая проиграет в дуэли между поляками и албанцами.

Отметим, что сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.