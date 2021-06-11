Сборная Украины провела заключительную тренировку перед вылетом на стартовый матч Евро-2020

Уже сегодня команда остановится в Амстердаме.

В пятницу, 11 июня, сборная Украины провела заключительную тренировку перед вылетом на стартовый матч Евро-2020 с национальной командой Нидерландов.

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"Сине-желтые" занимались на стадионе "Волунтари", который расположен в пригороде Бухареста (Румыния). Команда отработала в хорошем настроении.

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов (13 июня), Австрии (17 июня) и Северной Македонии (21 июня). Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

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