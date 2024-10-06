Сборная Украины разбила Францию и завоевала "бронзу" чемпионата мира-2024 по футзалу (видео)

Сборная Украины разгромно победила национальную команду Франции в матче за бронзовые медали чемпионата мира-2024 по футзалу. Поединок в Ташкенте (Узбекистан) завершился со счетом 7:1 .

Подопечные Александра Косенко открыли счет на 11-й минуте встречи – Игорь Чернявский отправил мяч в ворота французов после передачи Игоря Корсуна.

На старте второго тайма украинцы отличились во второй раз – Михаил Зварыч на 22-й минуте забил головой с подачи Ростислава Семенченко с правого фланга.

Но уже на 23-й минуте французы отквитали один мяч – Аюб Саадауи завершил быструю контратаку своей команды.

На это Украина ответила очень мощно. Дубль оформил Евгений Жук, забив на 27-й и 28-й минутах.

После этого Франция сняла голкипера и выпустила пятого полевого игрока, за что была наказана. На 30-й минуте Даниил Абакшин дважды со своей половины попал в пустые ворота соперника.

На 33-й минуте украинцы забили седьмой мяч в ворота французов – Абакшин оформил хет-трик, поразив пустые ворота "Ле Бле". Дальше наша команда уверенно удержала победный результат.

Обзор матча Украина – Франция

Таким образом, сборная Украины впервые в истории стала призером чемпионата мира по футзалу. До этого лучшим результатом "сине-желтых" было четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.

Сборная Украины в шестой раз в истории участвовала в футзальном ЧМ. На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов наша команда останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

Добавим, что в финале ЧМ-2024 по футзалу посоревнуются Бразилия и Аргентина. Этот поединок также состоится 6 октября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

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