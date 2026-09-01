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Сборная Украины разгромила Грузию и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2026 по сокке
"Сине-желтые" завершили групповой этап с тремя победами в трех матчах, напрямую пробившись в 1/8 финала.
Сборная Украины по сокке разгромила команду Грузии в матче заключительного, 3-го тура чемпионата мира-2026, который проходит в немецком Эссене. Игра завершилась победой "сине-желтых" со счетом 3:0.
Счет в поединке в конце первого тайма открыл Максим Литвинов. Сразу после перерыва наша сборная укрепила свое преимущество — отличился Тимофей Листопад.
В конце матча Листопад оформил дубль, установив окончательный счет игры.
Обзор матча
Таким образом, сборная Украины завершила групповой этап с тремя победами в трех матчах. На старте турнира наша команда победила Ливан (2:0), а во втором поединке разгромила Пакистан (6:0).
Так что "сине-желтые" с 9 очками финишировали на первом месте в своей группе и напрямую вышли в 1/8 финала. Соперник команды Михаила Шевченко в плей-офф определится позже.
Отметим, что сборная Украины по сокке является вице-чемпионом мира 2023 года. Тогда в финале наша команда в серии буллитов уступила Казахстану.
Напомним, что Socca — разновидность футбола, где играют команды в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут. От мини-футбола отличается количеством игроков и размером поля.