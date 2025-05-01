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Сборная Украины разгромила Польшу в ключевом матче на ЧМ-2025 по хоккею (видео)
"Сине-желтые" существенно увеличили свои шансы на выход в элитный дивизион.
Мужская сборная Украины по хоккею обыграла команду Польши в матче четвертого тура чемпионата мира-2025 в дивизионе ІА (второй по силе – прим.). Поединок завершился со счетом 1:4 в пользу "сине-желтых".
Первый период встречи прошел без заброшенных шайб. На шестой минуте второго периода поляки открыли счет усилиями Алана Лущарчика, но на 13-й минуте Виктор Захаров помог украинцам восстановить статус-кво.
На четвертой минуте третьего периода "сине-желтые" впервые в матче вышли вперед – Захаров оформил дубль. А на 11-й минуте Станислав Садовиков упрочил преимущество украинской сборной.
Точку в этом поединке за пять минут до его конца поставил Даниил Трахт, забросив четвертую шайбу в ворота поляков.
Полное видео матча Польша – Украина
Для сборной Украины это третья победа на ЧМ-2025 по хоккею. Наша команда стартовала на турнире поражением от Великобритании в серии буллитов, а затем в серии буллитов победила Италию и в основное время разгромила Румынию.
Сейчас украинцы с 9 очками занимают второе место в турнирной таблице из шести сборных, уступая только Великобритании по дополнительным показателям.
Турнирная таблица ЧМ-2025 в дивизионе ІА
1. Великобритания – 9 очков (4 матча), разница шайб – 16:9
2. Украина – 9 (4), 14:7
3. Италия – 7 (4), 11:10
4. Польша – 6 (4), 8:10
5. Япония – 1 (3), 6:11
6. Румыния – 1 (3), 2:10
В заключительном матче на ЧМ-2025 украинские хоккеисты сыграют с Японией. Поединок состоится в субботу, 3 мая, начало – в 12:30 по киевскому времени.
Путевки в элитный дивизион завоюют две лучшие команды. Сборная, которая финиширует последней, вылетит в дивизион IB (третий по престижности – прим.).
При условии любой победы в последнем матче с японцами сборная Украины выйдет в элитный дивизион чемпионата мира.
Напомним, сборная Украины впервые с 2017 года играет на чемпионате мира в дивизионе ІА. В прошлом году наша национальная команда выиграла планетарное первенство в Дивизионе IB, благодаря чему завоевала повышение в классе.