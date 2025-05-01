Сборная Украины разгромила Польшу в ключевом матче на ЧМ-2025 по хоккею (видео)

Сборная Украины по хоккею / © facebook.com/fhu.com.ua

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Мужская сборная Украины по хоккею обыграла команду Польши в матче четвертого тура чемпионата мира-2025 в дивизионе ІА (второй по силе – прим.). Поединок завершился со счетом 1:4 в пользу "сине-желтых".

Первый период встречи прошел без заброшенных шайб. На шестой минуте второго периода поляки открыли счет усилиями Алана Лущарчика, но на 13-й минуте Виктор Захаров помог украинцам восстановить статус-кво.

На четвертой минуте третьего периода "сине-желтые" впервые в матче вышли вперед – Захаров оформил дубль. А на 11-й минуте Станислав Садовиков упрочил преимущество украинской сборной.

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Точку в этом поединке за пять минут до его конца поставил Даниил Трахт, забросив четвертую шайбу в ворота поляков.

Полное видео матча Польша – Украина

Для сборной Украины это третья победа на ЧМ-2025 по хоккею. Наша команда стартовала на турнире поражением от Великобритании в серии буллитов, а затем в серии буллитов победила Италию и в основное время разгромила Румынию.

Сейчас украинцы с 9 очками занимают второе место в турнирной таблице из шести сборных, уступая только Великобритании по дополнительным показателям.

Турнирная таблица ЧМ-2025 в дивизионе ІА

1. Великобритания – 9 очков (4 матча), разница шайб – 16:9

2. Украина – 9 (4), 14:7

3. Италия – 7 (4), 11:10

4. Польша – 6 (4), 8:10

5. Япония – 1 (3), 6:11

6. Румыния – 1 (3), 2:10

В заключительном матче на ЧМ-2025 украинские хоккеисты сыграют с Японией. Поединок состоится в субботу, 3 мая, начало – в 12:30 по киевскому времени.

Путевки в элитный дивизион завоюют две лучшие команды. Сборная, которая финиширует последней, вылетит в дивизион IB (третий по престижности – прим.).

При условии любой победы в последнем матче с японцами сборная Украины выйдет в элитный дивизион чемпионата мира.

Напомним, сборная Украины впервые с 2017 года играет на чемпионате мира в дивизионе ІА. В прошлом году наша национальная команда выиграла планетарное первенство в Дивизионе IB, благодаря чему завоевала повышение в классе.