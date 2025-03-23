Сборная Украины разгромно проиграла Бельгии и не смогла выйти в элиту Лиги наций (видео)

Команда Сергея Реброва не выдержала давление со стороны соперника, растеряв заработанное в первом матче преимущество.

Сборная Украины разгромно уступила команде Бельгии в ответном матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций. Поединок в бельгийском Генке на "Cegeka Arena" завершился со счетом 3:0 .

В первой встрече, которая состоялась 20 марта в испанской Мурсии, команда Сергея Реброва одержала волевую победу над бельгийцами со счетом 3:1.

Во второй игре "сине-желтые" со старта принялись действовать от обороны. В первом тайме владение мячом составило 76% против 24% в пользу хозяев, по ударам – 7:1 (в створ ворот – 1:0). Несмотря на давление со стороны соперника, украинцы слаженно защищались и сумели не пропустить.

После перерыва подопечные Руди Гарсии продолжили неоднократно угрожать воротам Андрея Лунина и добились желаемого. На 70-й минуте счет в матче открыл Максим Де Кейпер, нанеся точный удар низом в дальний угол после передачи Жереми Доку.

А уже на 76-й минуте Ромелу Лукаку ударом с разворота в падении пробил в левый угол, замкнув навес Кевина Де Брюйне с левого фланга. Таким образом, счет в двухматчевой дуэли был сравнян – 3:3.

На 86-й минуте бельгийцы забили в третий раз – Лукаку получил передачу на ход от Ханса Ванакена и низом покатил мяч в дальний угол.

Обзор матча Бельгия – Украина

Будет добавлен в скором времени.

Так что сборная Украины проиграла Бельгии со счетом 3:4 по сумме двух матчей и не смогла выйти в самый престижный Дивизион А Лиги наций. Подопечные Реброва проведут следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В. Бельгийцы же сохранили свое место в элите.

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