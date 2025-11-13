Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026

Франция – Украина / © Associated Press

Сборная Украины разгромно проиграла команде Франции в предпоследнем, пятом матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 4:0 .

Весь первый тайм на поле доминировали хозяева. Французы создали несколько опасных моментов, но не смогли поразить ворота Анатолия Трубина. Лучший шанс это сделать на 41-й минуте имел Брэдли Барколя, но его обводящий удар в дальний угол голкипер сборной Украины перевел в штангу.

На старте второго тайма команда Сергея Реброва претендовала на пенальти за фол Дайо Упамекано против Егора Назарины, но после просмотра видеоповтора (VAR) арбитр не назначил одиннадцатиметровый, решив, что нарушения правил не было.

А уже в следующей атаке рефери назначил пенальти в ворота сборной Украины – Тарас Михавко в своем дебютном матче за национальную команду наступил на ногу Майклу Олисе в штрафной площадке "сине-желтых". Выполнить приговор взялся Килиан Мбаппе и на 55-й минуте ударом паненкой переиграл Трубина, пробив по центру ворот.

На 76-й минуте "Ле Блэ" удвоили свое преимущество в счете – Олисе получил передачу Н'Голо Канте с правого фланга, развернулся в штрафной площадке "сине-желтых" и пробил в дальний угол.

Оправиться от этого сборная Украины не смогла. На 83-й минуте Мбаппе оформил дубль, забив в пустые ворота.

А на 88-й минуте окончательный счет установил Уго Экитике, который сыграл в стенку с Мбаппе и с центра штрафной площадки расстрелял ворота Трубина.

За весь матч французы нанесли 25 ударов, из которых 10 – в створ ворот. Украинцы только один раз пробили, не попав в створ ворот ни разу.

Обзор матча Франция – Украина

Будет добавлен в скором времени.

В другом матче 5-го тура группы D сборная Исландии на выезде обыграла Азербайджан (2:0).

Таким образом, перед заключительным туром сборная Украины (7 очков) занимает третье место в своей группе отбора на ЧМ-2026, уступая из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей Исландии (7 пунктов), которая располагается на второй позиции. Франция (13 баллов) гарантировала себе первое место и оформила выход на Мундиаль. Замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

В последнем туре 16 ноября сборная Украины в номинально-домашнем матче примет Исландию, а Франция на выезде сыграет с Азербайджаном.

Франция как победитель квартета получила прямую путевку на ЧМ-2026. Обладатель второго места попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф. Сборную Украины устроит только победа над исландцами, чтобы попасть в плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

