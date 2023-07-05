Сборная Украины разгромно проиграла Испании и не смогла выйти в финал молодежного Евро-2023 (видео)

"Сине-желтые" забили первыми, но затем не сдержали натиск именитого соперника.

Молодежная сборная Украины (U-21) разгромно уступила команде Испании в полуфинале Евро-2023. Поединок на стадионе "Стяуа" в румынском Бухаресте завершился со счетом 5:1 .

Подопечные Руслана Ротаня вышли вперед на 13-й минуте встречи. Михаил Мудрик технично расшатал соперников на левом фланге штрафной, а затем выкатил в центр под удар Артему Бондаренко, который вогнал мяч под левую штангу.

Испанцам очень быстро удалось отыграться. На 17-й минуте Владимир Бражко проиграл борьбу Абелю Руису – испанский форвард обошел Анатолия Трубина и мимо Максима Таловерова отправил мяч в ворота.

На 24-й минуте уже "Красная фурия" повела в счете. Оиан Сансет остался без опеки и с полукруга штрафной сильно и точно пробил в левый нижний угол.

Перед перерывом "сине-желтые" создали отличный момент. На 41-й минуте Мудрик эффектно пошел в сольный проход и выполнил навес от лицевой линии. Даниил Сикан в падении пробил в дальний угол, но вратарь испанцев Арнау Тенас совершил сейв.

В начале второго тайма сборная Испании укрепила свое преимущество. На 54-й минуте Бондаренко неудачно отдал передачу на Георгия Судакова, которого опередил Антонио Бланко и с линии штрафной площадки низом отправил мяч в дальний угол.

На 68-й минуте испанцы сделали счет разгромным. Аймар Орос получил передачу от Андера Барренечеа и с линии штрафной красиво закрутил мяч под дальнюю штангу.

А еще через десять минут Испания забила в пятый раз. Серхио Гомес завершил передачу Абеля Руиса точным выстрелом в левую "девятку".

Обзор матча

Таким образом, украинской сборной не удалось во второй раз в истории пробиться в финал континентального первенства U-21. Один раз наша "молодежка" уже доходила до финала чемпионата Европы. В 2006 году "сине-желтые" в решающем матче континентального первенства разгромно проиграли Нидерландам (0:3).

Напомним, в четвертьфинале Евро-2023 сборная Украины (U-21) обыграла Францию (1:3). Благодаря выходу в полуфинал молодежного первенства континента наша футбольная сборная впервые в истории пробилась на Олимпийские игры. "Сине-желтые" сыграют в футбольном турнире на летней Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже.

В финале молодежного чемпионата Европы сборная Испании сразится с Англией, которая в первом полуфинале разгромила команду Израиля (0:3).

команду Израиля (0:3). Финал Евро-2023 запланирован на субботу, 8 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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