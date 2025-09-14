- Дата публикации
Сборная Украины разгромно проиграла на старте чемпионата мира-2025 по волейболу
"Сине-желтые" не смогли выиграть ни одного сета против бельгийцев.
Мужская сборная Украины по волейболу проиграла команде Бельгии в стартовом матче чемпионата мира-2025, который проходит на Филиппинах.
Подопечные Рауля Лосано уступили бельгийцам со счетом 0:3 по сетам – 16:25, 17:25, 22:25.
Кроме Украины и Бельгии, в группе F также выступают сборные Италии и Алжира. В плей-офф из квартета выйдут две лучшие команды.
Следующий матч на ЧМ-2025 сборная Украины проведет во вторник, 16 сентября, против Алжира. Игра начнется в 9:00 по киевскому времени.