Сборная Украины разгромно проиграла на старте чемпионата мира-2025 по волейболу

Украина – Бельгия (волейбол) / © Федерація волейболу України

Мужская сборная Украины по волейболу проиграла команде Бельгии в стартовом матче чемпионата мира-2025, который проходит на Филиппинах.

Подопечные Рауля Лосано уступили бельгийцам со счетом 0:3 по сетам – 16:25, 17:25, 22:25.

Кроме Украины и Бельгии, в группе F также выступают сборные Италии и Алжира. В плей-офф из квартета выйдут две лучшие команды.

Следующий матч на ЧМ-2025 сборная Украины проведет во вторник, 16 сентября, против Алжира. Игра начнется в 9:00 по киевскому времени.