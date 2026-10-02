Сборная Украины разгромно проиграла Северной Ирландии в Лиге наций

Украина — Северная Ирландия / © Associated Press

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Сборная Украины по футболу разгромно уступила команде Северной Ирландии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций-2026/27. Номинально домашний для "сине-желтых" поединок из-за войны с российскими оккупантами состоялся на стадионе имени Антона Малатинского в словацкой Трнаве и завершился со счетом 0:3.

Североирландцы открыли счет уже на 9-й минуте встречи — Трай Хьюм выполнил подачу с углового с правого фланга, Том Атчесон на дальней штанге сбросил головой, а Киарон Браун в суматохе во вратарской площадке добил мяч в сетку.

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На 22-й минуте Северная Ирландия удвоила свое преимущество в счете — Айзек Прайс на дальней штанге ударом головой замкнул подачу Кирана Моррисона с правого фланга.

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Во втором тайме Северная Ирландия довела дело до разгрома — на 61-й минуте вратарь "сине-желтых" Дмитрий Ризнык допустил ужасную ошибку и на выходе из ворот пропустил мяч между ног, чем воспользовался Браун и оформил дубль.

Это первое поражение сборной Украины под руководством Андреа Мальдеры — итальянский специалист в мае 2026 года заменил на посту Сергея Реброва.

В другом поединке этого квартета Венгрия дома победила Грузию (1:0). Единственный гол на 35-й минуте забил Милош Керкез.

После трех туров сборная Украины (4 очка) занимает второе место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Северная Ирландия (7 баллов) стала единоличным лидером квартета. Венгрия (4 пункта) находится на третьей позиции. Грузия (1 балл) идет последней.

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В следующем туре Украина в словацкой Трнаве проведет номинально домашний матч против Венгрии, а Северная Ирландия примет Грузию. Оба поединка запланированы на 5 октября.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что важный игрок сборной Украины покинул расположение команды перед матчами Лиги наций.

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