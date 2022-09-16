Сборная Украины разгромом закончила групповой раунд ЧМ-2022 по сокке и узнала следующего соперника

Мужская сборная Украины уничтожила команду Англии в своем четвертом матче Чемпионата мира-2022 по продолжающемуся в Будапеште сокке.

Сборная Украины закончила выступления в групповом раунде мирового первенства по сокке. В заключительном туре украинская команда разгромила Англию — 7:1 .

В первой половине наша команда отгрузила 4 мяча в ворота соперника, определив судьбу матча. После перерыва "сине-желтые" продолжили избиение соперников, забив еще трижды. Соперники ответили только голом престижа.

Победа позволила Украине занять первое место в группе. Уже сегодня, 16 сентября, украинцы начнут матчи за выбывание из матча против Словении за билет в четвертьфинал.

Турнирная таблица группы F

1. Украина 10 очков (4 матча), 31:4 (разница мячей)

2. Англия 9 (4), 19:10

3. Португалия 7(4), 17:9

4. Аргентина 3(4), 11:21

5. Тунис 0(4), 3:37

Отметим, что Socca – разновидность минифутбола, где играют команды в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут. От минифутбола отличается количеством игроков и размером поля.

Нынешний ЧМ-2022 в Будапеште — третий в истории этого вида спорта, и его пропускает действующий чемпион — команду РФ отстранили от турнира из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Читайте также:

Роскошный штрафной соперника, отмененный гол Буяльского: "Динамо" проиграло АЭКу в Лиге Европы (видео)

Историческая победа: "Днепр-1" набрал первые очки на групповом этапе Лиги конференций (видео)

Первый после Шевченко: суперталант "Шахтера" установил голевое достижение в Лиге чемпионов