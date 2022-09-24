Сборная Украины реабилитировалась за поражение шотландцам и уничтожила Армению в Лиге наций

Сборная Украины разгромно победила Армению в матче пятого тура групповой стадии Лиги наций сезона-2022/23 – 0:5 .

Начало разгрома положил на 22-й минуте гол Александра Тимчика с великолепной передачи Александра Зубкова. В начале второго тайма футболисты поменялись ролями – на этот раз Тимчик ассистировал Зубкову, который из центра штрафного расстрелял ворота соперников.

Третий гол сборной Украины забил появившийся на поле за две минуты до взятия ворот Артем Довбик — Андрей Ярмоленко, который вышел с ним на замену подсек мяч из центральной зоны в левый угол вратарского, откуда Зубков опрокинул голкипера, а Довбик помог мяча оказаться в сетке.

На 81-й минуте Даниил Игнатенко, для которого этот поединок стал дюбютным в составе "сине-желтых" с передачи Довбика, пробил с предела штрафной площадки и поразил левый нижний угол ворот. Через три минуты Довбик снова отличился голом — Николай Матвиенко выполнил подачу с правого угла вратарского на Артема, тот пробил, и с его ударом вниз Давид Юрченко не справился.

Отметим, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков решил поэкспериментировать по стартовому составу команды. В "старте" не было ни одного игрока, начинавшего провальную игру против Шотландии с первых минут.

Благодаря этой победе Украина вернула себе первое место в группе В1, но шотландцы сегодня еще сыграют свой матч с Ирландией.

В следующем туре "сине-желтые" снова определят более сильного с Шотландией. Матч состоится во вторник, 27 сентября. Начало – в 21:45.

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