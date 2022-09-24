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Сборная Украины реабилитировалась за поражение шотландцам и уничтожила Армению в Лиге наций

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Сборная Украины реабилитировалась за поражение шотландцам и уничтожила Армению в Лиге наций

Фото: Associated Press

В субботу, 24 сентября, состоялся матч пятого тура группового этапа Лиги наций сезона-2022/23 между сборными Украины и Армении.

Сборная Украины разгромно победила Армению в матче пятого тура групповой стадии Лиги наций сезона-2022/23 – 0:5.

Начало разгрома положил на 22-й минуте гол Александра Тимчика с великолепной передачи Александра Зубкова. В начале второго тайма футболисты поменялись ролями – на этот раз Тимчик ассистировал Зубкову, который из центра штрафного расстрелял ворота соперников.

Третий гол сборной Украины забил появившийся на поле за две минуты до взятия ворот Артем ДовбикАндрей Ярмоленко, который вышел с ним на замену подсек мяч из центральной зоны в левый угол вратарского, откуда Зубков опрокинул голкипера, а Довбик помог мяча оказаться в сетке.

На 81-й минуте Даниил Игнатенко, для которого этот поединок стал дюбютным в составе "сине-желтых" с передачи Довбика, пробил с предела штрафной площадки и поразил левый нижний угол ворот. Через три минуты Довбик снова отличился голом — Николай Матвиенко выполнил подачу с правого угла вратарского на Артема, тот пробил, и с его ударом вниз Давид Юрченко не справился.

Отметим, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков решил поэкспериментировать по стартовому составу команды. В "старте" не было ни одного игрока, начинавшего провальную игру против Шотландии с первых минут.

  • Благодаря этой победе Украина вернула себе первое место в группе В1, но шотландцы сегодня еще сыграют свой матч с Ирландией.
  • В следующем туре "сине-желтые" снова определят более сильного с Шотландией. Матч состоится во вторник, 27 сентября. Начало – в 21:45.

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