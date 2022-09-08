Сборная Украины с боем уступила Словении в историческом четвертьфинале ЧМ по волейболу

Мужская сборная Украины по волейболу в напряженной борьбе проиграла команде Словении в 1/4 финала чемпионата мира-2022.

Поединок в словенской Любляне завершился победой хозяев площадки со счетом 3:1.

"Сине-желтые" удивили словенцев, которые были фаворитами встречи, на старте противостояния и выиграли первый сет - 25:18.

К сожалению, развить свой успех украинцы не сумели - следующие три партии прошли в равной борьбе, но соперник команды Угиса Крастиньша все же показал свой класс и склонил чашу весов в свою пользу - 26:24, 25:19, 25:23.

Таким образом, сборная Украины покидает чемпионат мира, а Словения в полуфинале сразится с командой Италии.

Украина впервые в истории играла в 1/4 финала ЧМ по волейболу. Нынешнее мировое первенство для сборной Украины стало вторым в истории. В 1998 году "сине-желтые" заняли 10-е место, поэтому результат на ЧМ-2022 - лучший в истории нашей команды.

Напомним, сборная Украины по волейболу со второго места вышла в плей-офф ЧМ-2022. В стартовом поединке турнира подопечные Угиса Крастиньша проиграла сербам (0:3), затем разгромили Тунис (3:0) и уверенно обыграли Пуэрто-Рико (3:1). В 1/8 финала "сине-желтые" разбили Нидерланды (3:0).

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