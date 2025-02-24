Сборная Украины с дебютом сына Виталия Кличко победой завершила отбор на Евробаскет-2025 (видео)

Сборная Украины по баскетболу победила команду Португалии в поединке заключительного, шестого тура квалификации на чемпионат Европы 2025 года. Встреча в португальском Матозиньюше завершилась со счетом 60:88.

Для обеих сборных этот матч уже не имел никакого турнирного значения. Ранее украинцы потерпели пять поражений и досрочно потеряли шансы выйти на континентальное первенство, тогда как португальцы гарантировали себе участие в финальной части чемпионата Европы.

Первую четверть сборная Украины выиграла со счетом 24:17, а затем развила свой успех во второй (17:15), что позволило ей уйти на большой перерыв с преимуществом в 9 очков над соперником.

В третьем периоде украинцы продолжили отрываться от хозяев площадки (30:18) и перед последней 10-минуткой уже имели гандикап в 21 балл. Заключительную четверть также забрала наша команда (17:10), завершив игру уверенной победой с разницей в 28 очков.

Интересно, что в этом матче дебютировал за национальную команду Максим Кличко, 19-летний сын легендарного боксера и мэра Киева Виталия Кличко. Ранее он выступал за молодежную сборную Украины.

Полное видео матча Португалия – Украина

Для украинской сборной это был второй матч после возвращения Айнарса Багатскиса на пост главного тренера, 21 февраля наша команда потерпела поражение от Словении, потеряв шансы выйти на Евробаскет-2025. Латвийский специалист, ранее уже возглавлявший "сине-желтых" с мая 2019-го по март 2023 года, в конце декабря 2024-го заменил Виталия Степановского.

На Евробаскет-2025 из группы, где выступала сборная Украины, вышли три из четырех команд: Словения, Израиль и Португалия.

"Сине-желтые" с одной победой в шести матчах заняли последнее место в своей группе и впервые за 16 лет пропустят континентальное первенство. Последний раз наша команда не участвовала в финальной стадии чемпионата Европы еще в 2009 году, после чего пять раз подряд успешно преодолевала квалификацию.

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