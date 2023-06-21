Сборная Украины с голом в стиле Месси победила Хорватию на старте молодежного Евро-2023 (видео)

Молодежная сборная Украины (U-21) победила сверстников из Хорватии в рамках первого тура группового этапа финального турнира Евро-2023. Матч на стадионе "Джулешти" в румынском Бухаресте завершился со счетом 2:0 .

Подопечные Руслана Ротаня вышли вперед на 19-й минуте встречи. Алексей Кащук получил передачу из глубины от Артема Бондаренко, в стиле Лео Месси обошел четырех соперников и из пределов штрафной пробил мимо голкипера. Мяч от штанги оказался в сетке ворот.

Sensational bit of footwork from Kashchuk to score Ukraine’s opener v Croatia ✨✨✨



1-0 pic.twitter.com/9B0UJ8BKVL — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 21, 2023

После перерыва "сине-желтые" укрепили свое преимущество. На 48-й минуте Даниил Сикан с линии вратарской головой замкнул мягкий навес от Кащука.

KASHCHUK ON FIRE ️



The winger who scored the opener adds a beautiful outside of the boot cross assist for Sikan to score Ukraine’s second with a header



2-0



Ukraine have been impressive to say the least



No Mudryk or Sudakov? No problem (right ) pic.twitter.com/xbIp8MomHp — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 21, 2023

После второго забитого мяча украинцы отошли в оборону, сосредоточившись на быстрых контратаках. У хорватов было несколько хороших шансов, чтобы хотя бы сократить отставание в счете, но сделать это им не удалось. Один раз нашу команду спасла перекладина. Кроме того, надежно на линии ворот действовал Анатолий Трубин.

Отметим, что из тех игроков, которые недавно выступали за взрослую сборную, полный матч отыграл только Трубин. На 83-й минуте поединка на замену вместо Сикана вышел Георгий Судаков, а вот Михаил Мудрик и Владислав Ванат провели игру с хорватами на скамейке для запасных.

На молодежном Евро-2023 команда Ротаня выступает в группе B, где ее соперниками являются Хорватия, Румыния и Испания. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные квартета.

Следующий матч на континентальном первенстве украинская сборная проведет 24 июня против Румынии. В заключительном туре группового раунда "сине-желтые" 27 июня сыграют с Испанией.

Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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