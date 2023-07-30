Сборная Украины с Харлан остановилась в шаге от "бронзы" на чемпионате мира-2023 по фехтованию

В матче за третье место украинки уступили Южной Корее.

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях осталась без медалей чемпионата мира-2023, который проходил в Милане.

В матче за "бронзу" украинки уступили команде Южной Кореи – 32:45.

В составе украинской сборной выступали Юлия Бакастова, Алина Комащук, Елена Кровацкая и Ольга Харлан, дисквалификация которой на чемпионате мира была приостановлена.

В 1/16 финала украинки одержали уверенную победу над представительницами Узбекистана со счетом 45:27. В 1/8 финала украинские фехтовальщицы разгромили одну из фавориток соревнований – Италию (45:33).

В четвертьфинале украинская сборная совершила потрясающий камбэк и одолела команду США (45:44). Решающий укол, который вывел украинок в полуфинал ЧМ, нанесла Харлан. В полуфинале наша команда проиграла Франции со счетом 32:45.

Дисквалификация Харлан на ЧМ по фехтованию

Напомним, 27 июля Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира-2023 по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы над ней в поединке первого раунда личного турнира.

На фоне громкого скандала Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Харлан автоматическую лицензию на Олимпиаду-2024. Президент МОК Томас Бах направил письмо фехтовальщице, где заверил в солидарности с украинскими спортсменами.

После этого FIE приостановила дисквалификацию Харлан. Однако в организации подчеркнули, что до сих пор считают "черную карточку" для украинки правомерной.

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