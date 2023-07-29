Сборная Украины с Харлан в составе вышла в четвертьфинал чемпионата мира по фехтованию

После приостановки дисквалификации Ольга соревнуется в командном турнире на планетарном первенстве.

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2023, который проходит в Милане.

Украинская команда в составе Ольги Харлан, дисквалификация которой на планетарном первенстве была приостановлена, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой в 1/16 финала одержала уверенную победу над представительницами Узбекистана со счетом 45:27.

В 1/8 финала украинские фехтовальщицы разгромили одну из фавориток соревнований – Италию (45:33).

В четвертьфинале украинская сборная встретится с командой США, пятым номером посева. Поединок состоится в воскресенье, 30 июля, в 11:30 по киевскому времени.

Напомним, 27 июля Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира-2023 по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы над ней в поединке первого раунда личного турнира.

На фоне громкого скандала Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Харлан автоматическую лицензию на Олимпиаду-2024. Президент МОК Томас Бах направил письмо фехтовальщице, где заверил в солидарности с украинскими спортсменами.

Ранее сама Ольга в видеообращении эмоционально прокомментировала скандал с дисквалификацией. Также Харлан назвала виновных в ее дисквалификации на ЧМ по фехтованию.

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