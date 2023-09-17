Сборная Украины с историческим медальным рекордом завершила выступления на Играх непокоренных-2023

Соревнования в этом году стали самыми успешными за всю историю участия украинской команды.

Сборная Украины триумфально выступила на Играх непокоренных-2023, которые состоялись в немецком Дюссельдорфе.

Наша команда завоевала 34 медали: 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых.

Это лучший результат за всю историю выступлений украинской сборной на Играх непокоренных: как по количеству наград, так и по их пробе.

В этом году "сине-желтые" в четвертый раз принимали участие в Играх непокоренных (Invictus Games). Это международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или с инвалидностью на службе.

Медали сборной Украины на Играх непокоренных

Торонто-2017: 8+3+3 (14)

Сидней-2018: 7+10+3 (20)

Гаага-2022: 5+5+6 (16)

Дюссельдорф-2023: 12+14+8 (34)

На Играх непокоренных-2023 украинцы поднялись на пьедестал в шести видах спорта. Самыми успешными наши стали в гребле на тренажерах – 11 медалей (4 золотые + 7 серебряных), плавании (9: 3+3+3) и стрельбе из лука (5: 3+0+2).

Самым титулованным представителем сборной Украины стал военнослужащий ВСУ Назар Вознюк, который выборол шесть медалей: четыре "золота" и два "серебра" в плавании и гребле на тренажерах.

Напомним, в этом году Игры непокоренных проводились в шестой раз. В 2014 году они состоялись в Лондоне, в 2016-м – в Орландо, в 2017-м – в Торонто, в 2018-м – в Сиднее, а в 2022 году – в Гааге.

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