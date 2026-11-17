Сборная Украины по футболу / © УАФ

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Сборная Украины по футболу обыграла команду Грузии в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций-2026/27. Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоялся на стадионе "Кошицкая футбольная арена" в словацком городе Кошице и завершился со счетом 1:0.

Поединок начался с того, что команды минутой молчания почтили память экс-футболиста сборной Украины Романа Максимюка, который погиб на войне против РФ.

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Подопечные Андреа Мальдеры открыли счет уже на первой минуте встречи — Даниил Сикан перехватил мяч перед штрафной площадкой соперника и на 53-й секунде точно пробил низом в дальний угол.

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Это самый быстрый гол сборной Украины в официальных матчах. Предыдущий рекорд принадлежал Роману Яремчуку — в сентябре 2021 года он забил на 2-й минуте матча квалификации чемпионата мира-2022 против Казахстана.

В то же время, украинцы дважды забивали на первой минуте в товарищеских матчах. Андрей Ярмоленко отличился уже на 15-й секунде товарищеского матча с Уругваем в сентябре 2011 года. Также Сергей Ребров забил на 53-й секунде товарищеский матч с Грузией в августе 1998 года.

После забитого мяча "сине-желтые" продолжили атаковать и создали еще несколько моментов: Геннадий Синчук дважды пробил мимо ворот, еще один удар над перекладиной нанес Георгий Судаков.

К середине первого тайма грузинская сборная перехватила инициативу и несколько раз серьезно угрожала воротам украинской команды. Лучший шанс сравнять счет на 22-й минуте имел Гиорги Кочорашвили, но попал в перекладину ударом слета после подачи с углового. Правда, арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны Луки Лочошвили.

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На 28-й минуте грузины создали еще один опасный момент после углового, которых соперник украинцев заработал целых восемь за первый тайм. На этот раз Жорж Микаутадзе пробил слета с острого угла, но Дмитрий Ризнык совершил сейв.

На 42-й минуте у Грузии был еще один шанс забить — Гиорги Квернадзе сместился с левого фланга в центр и пробил низом, однако Ризнык поймал мяч в руки. На перерыв сборная Украины отправилась с минимальным преимуществом в счете.

Во втором тайме команды обменивались моментами, но счет на табло не изменился.

На 82-й минуте сборная Грузии могла остаться в меньшинстве — Ника Гагнидзе получил вторую желтую карточку за то, что на левом фланге обороны сбил Илью Забарного. Однако после просмотра момента на VAR арбитр отменил второй "горчичник" Гагнидзе и команды продолжили играть в равных составах.

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И все же, грузинам пришлось доигрывать матч в меньшинстве, ведь на 90+1-й минуте Лочошвили сфолил против Романа Яремчука и заработал вторую желтую карточку.

Украина — Грузия — 1:0

Гол: Сикан, 1-я минута

Украина: Ризнык — Забарный, Сарапий, Матвиенко, Миколенко — Синчук (Кащук, 64), Ярмолюк, Назарина, Судаков (Бондарь, 90+2) — Краснопир (Очеретько, 57), Сикан (Яремчук, 64).

Грузия: Мамардашвили — Какабадзе (Майсурадзе, 89), Гогличидзе, Лочошвили, Азаров — Гагнидзе (Моисцрапишвили, 84), Кочорашвили — Давиташвили (Зивзивадзе, 56), Чакветадзе (Гагуа, 90), Квернадзе (Егоян, 85) — Микаутадзе.

Предупреждение: Краснопир — Какабадзе, Лочошвили, Кочорашвили, Гагнидзе

Удаление: Лочошвили

Благодаря этому результату сборная Украины (7 очков) заняла третье место в группе и сохранила прописку в дивизионе B Лиги наций на следующий сезон.

Сборная Грузии (2 балла) финишировала на последней строчке в квартете и в марте 2027 года будет играть стыковые матчи за право остаться в дивизионе В против команды дивизиона С.

Победителем группы стала Северная Ирландия (12 очков), которая в заключительном туре на выезде сыграла вничью с Венгрией (11 пунктов) со счетом 1:1.

Таким образом, североирландцы напрямую повысились в элитный дивизион Лиги наций, а венгры, заняв второе место в группе, весной следующего года сыграют стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А.

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