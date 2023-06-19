Сборная Украины с трудом обыграла Мальту в отборе на Евро-2024 – Ярмоленко не забил пенальти (видео)

Подопечные Сергея Реброва не без проблем одержали вторую победу в квалификации на континентальное первенство.

Сборная Украины обыграла команду Мальты в матче 4-го тура отбора на Евро-2024. Поединок завершился минимальной победой "сине-желтых" – 1:0 .

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинской сборной встреча состоялась в словацкой Трнаве.

Подопечные Сергея Реброва довольно слабо провели первый тайм, создав мало голевых моментов у ворот соперника. На 16-й минуте счет мог открывать Владислав Ванат, но ударом в касание из пределов штрафной не попал в ворота после прострела Виктора Цыганкова с левого фланга.

В компенсированное к первому тайму время "сине-желтые" таки отправили мяч в сетку ворот мальтийцев, но этот гол не был засчитан. Дальний удар Руслана Малиновского отразил второй голкипер сборной Мальты Мэттью Грек, вышедший на поле вместо травмированного Генри Бонелло. Затем Ванат попал в штангу, а Цыганков наконец-то добил мяч в ворота. Однако рефери зафиксировал офсайд у Ваната.

На старте второй половины встречи украинцы получили отличный шанс распечатать ворота мальтийской сборной. После удара Тараса Степаненко мяч попал в руку Жану Боргу – арбитр просмотрел видеоповтор и назначил пенальти. Но капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко с 11-метровой отметки пробил в перекладину.

"Сине-желтые" продолжили давить на ворота соперника и на 69-й минуте заработать еще один пенальти – Жан Борг сбил Ярмоленко в штрафной мальтийцев. Приговор успешно исполнил Цыганков, разведя мяч и голкипера по разным углам.

В конце матча подопечные Реброва владели мячом, но не стали большими силами атаковать, чтобы без риска сохранить победный результат. В итоге наша команда выиграла с минимальной разницей в счете.

Обзор матча

Отметим, что для нашей сборной это был третий матч квалификации на континентальное первенство. Ранее украинцы проиграли Англии и совершили суперкамбэк и победили Северную Македонию.

Таким образом, сборная Украины имеет 6 очков после трех сыгранных поединков и занимает второе место в своей группе отбора на чемпионат Европы. Лидирует с 9 баллами Англия. Италия и Северная Македония набрали по 3 зачетных пункта, Мальта – ни одного.

Следующие игры квалификации на Евро-2024 сборная Украины проведет уже в сентябре. В рамках 5-го тура отбора на континентальное первенство подопечные Реброва 9 сентября примут команду Англии, после чего 12 сентября на выезде сыграют с Италией.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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