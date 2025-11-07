Сборная Украины сделала два изменения в составе перед решающими матчами отбора ЧМ-2026

Тарас Михавко и Егор Назарина / © УАФ

В составе сборной Украины, которая будет готовиться к заключительным матчам группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 против Франции и Исландии, произошли два вынужденных изменения.

Как сообщает официальный сайт УАФ, национальной команде из-за травм не помогут защитник турецкого "Трабзонспора" Арсений Батагов и полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко.

Вместо них в сборную Украины были вызваны защитник "Динамо" Тараса Михавко и полузащитник донецкого "Шахтера" Егор Назарина.

Матч Франция – Украина состоится 13 ноября (21:45 по киевскому времени) на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Поединок Украина – Исландия запланирован 16 ноября (19:00 по киевскому времени) на стадионе "Легия" в Варшаве.

После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

