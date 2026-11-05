Сборная Украины сделала изменения в заявке на решающие матчи Лиги наций

Николай Шапаренко / © Associated Press

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Сборная Украины по футболу сделала изменения в составе на заключительные матчи группового этапа Лиги наций-2026/27.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

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Из списка вызванных игроков исключили вингера АЕКа Александра Зубкова. Вместо него в заявку попали нападающий испанской "Жироны" Владислав Ванат и полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко.

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Решающие матчи группового раунда Лиги наций украинцы проведут 14 ноября — на выезде против Северной Ирландии и 17 ноября — номинально дома против Грузии.

После четырех туров сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Лидером квартета является Северная Ирландия (8 пунктов). Венгрия (7 баллов) идет второй. Грузия (2 балла) находится на последней строчке.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что экс-тренер "Шахтера" возглавил обидчика "горняков" в Лиге чемпионов.

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