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Сборная Украины сделала изменения в заявке на решающие матчи Лиги наций
Александра Зубкова заменили Николай Шапаренко и Владислав Ванат.
Сборная Украины по футболу сделала изменения в составе на заключительные матчи группового этапа Лиги наций-2026/27.
Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).
Из списка вызванных игроков исключили вингера АЕКа Александра Зубкова. Вместо него в заявку попали нападающий испанской "Жироны" Владислав Ванат и полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко.
Решающие матчи группового раунда Лиги наций украинцы проведут 14 ноября — на выезде против Северной Ирландии и 17 ноября — номинально дома против Грузии.
После четырех туров сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Лидером квартета является Северная Ирландия (8 пунктов). Венгрия (7 баллов) идет второй. Грузия (2 балла) находится на последней строчке.
Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
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