Сборная Украины сенсационно обыграла Францию на ЧМ-2026 по хоккею
"Сине-желтые" одержали вторую победу на чемпионате мира-2026 в дивизионе IA, увеличив свои шансы выйти в элиту.
Сборная Украины обыграла Францию в матче 3-го тура чемпионата мира-2026 по хоккею в дивизионе IA, который проходит в Польше. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу "сине-желтых".
Украинцы выиграли первый период со счетом 2:0 благодаря шайбам Артема Гребеника и Игоря Мережко.
Во второй 20-минутке французы, которые считались фаворитами этой встречи, отыгрались — отличились Баптист Брюш и Луи Будон.
Однако в конце второго периода Даниил Трахт вернул украинской команде преимущество, которое она сумела удержать до завершения поединка.
Таким образом, украинцы сотворили громкую сенсацию, одолев французов, которые еще в прошлом году играли на чемпионате мира в элитном дивизионе.
Для сборной Украины это вторая победа на турнире, где подопечные Дмитрия Христича стартовали поражением от Польши (2:3), после чего одолели Литву (2:1).
Благодаря победе над французами "сине-желтые" с 6 очками вышли на текущее второе место в турнирной таблице.
Впереди сборную Украины ждут еще два матча на ЧМ-2026: против Казахстана (7 мая, 17:00) и Японии (8 мая, 17:00).
Путевки в элитный дивизион получат две лучшие команды. Сборная, которая финиширует последней, вылетит в дивизион IB.
Напомним, сборная Украины во второй раз подряд играет на чемпионате мира в дивизионе IA. В прошлом году наши хоккеисты были близки к тому, чтобы впервые с 2007 года вернуться в элиту, но в решающем матче заключительного тура проиграли Японии (2:3).