Сборная Украины со счетом 11:1 одержала победу в историческом для себя матче на Чемпионате мира по сокке

Украинская команда впервые в истории сыграла поединок в финальной части чемпионата мира по Socca, который проходит в венгерском Будапеште.

Отметим, что Socca – разновидность мини-футбола, где играют команды в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут. От мини-футбола отличается количеством игроков и размером поля.

Первый чемпионат мира прошел в 2018 году в Португалии. Нынешний ЧМ-2022 в Будапеште – третий в истории этого вида спорта, и его пропускает действующий чемпион – команду РФ отстранили от турнира из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Что касается "сине-желтых", то они впервые попали на мировое первенство по этому виду спорта. Украинская сборная стала одной из 42 участниц турнира, разделенных на восемь групп — в каждой по пять или по шесть сборных. На ЧМ сборная Украины играет в группе F – против Англии, Португалии, Туниса и Аргентина.

В первом туре сборная Украины встретилась с Тунисом и одержала сверхубедительную победу со счетом 11:1. После первого тура Украина возглавила турнирную таблицу группы F. Еще один поединок на турнире закончился победой Англии над Португалией – 4:1.

Следующий матч сборная Украины проведет во вторник, 13 сентября, в 15:00. Соперником "сине-желтых" будет Португалия.

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