Сборная Украины со страшной травмой Гуцуляка сыграла вничью против Чехии в Лиге наций (видео)

Команда Сергея Реброва не смогла подняться с последнего места в своем квартете.

Сборная Украины сыграла вничью с Чехией в матче 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве завершился со счетом 1:1 .

Уже на пятой минуте встречи "сине-желтые" могли открывать счет – Михаил Мудрик протянул мяч по левому флангу и сделал передачу в центр, откуда Николай Шапаренко с очень хорошей позиции пробил намного выше ворот.

На 18-й минуте чехи ответили забитым голом. После навеса с углового Ефим Конопля выбил мяч за пределы штрафной, но на подборе оказался Лукаш Черв, который точно пробил низом в ближний угол.

Стоит отметить, что за секунду перед пропущенным мячом на поле произошел жуткий инцидент. Полузащитник "сине-желтых" Алексей Гуцуляк столкнулся с Томашем Соучеком и получил серьезную травму. Он на мгновение даже потерял сознание, но после быстрой помощи врачей пришел в сознание и на носилках покинул поле. Его заменил Александр Зубков.

В конце первого тайма подопечные Сергея Реброва чуть не пропустили второй гол. На 45+2-й минуте Мартин Витик добил мяч в ворота после того, как Анатолий Трубин совершил сейв, но после просмотра видеоповтора (VAR) арбитры зафиксировали офсайд.

На старте второго тайма украинская сборная сравняла счет в поединке. Ладислав Крейчи сыграл рукой в собственной штрафной, после чего Артем Довбик на 53-й минуте реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря чехов по разным углам.

Остаток второй тайма обе команды провели в попытках вырвать победу, но воплотить свои моменты хотя бы в один забитый мяч не сумели. Следовательно, финальный свисток зафиксировал ничейный результат на табло.

Обзор матча Украина – Чехия

После этого поединка Чехия с 7 очками занимает первое место в группе B1. На второй и третьей позициях соответственно идут Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 баллов. Украина с 4 пунктами замыкает квартет.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

В следующем пятом туре Лиги наций украинцы на выезде сыграют с Грузией, а чехи в гостях сразятся с Албанией. Матчи состоятся 16 ноября.

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

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