Сборная Украины совершила камбэк против боснийцев и вышла в финал плей-офф отбора на Евро-2024

Путевку на чемпионат Европы команда Сергея Реброва разыграет в дуэли с Исландией.

Сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины в полуфинальном матче плей-офф отбора к Евро-2024. Поединок на стадионе "Билино Поле" в боснийском городе Зеница завершился со счетом 1:2 .

В первом тайме встречи обе команды создали очень мало голевых моментов, не нанеся ни одного удара в створ ворот.

На старте второго тайма боснийцы сумели выйти вперед. На 57-й минуте Амар Дедич прострелил с правого угла штрафной, а Деннис Хаджикадунич перед вратарской подставил ногу, отправив мяч в дальний угол. Однако автогол записала на защитника украинской сборной Николая Матвиенко, пытавшегося помешать взятию ворот Андрея Лунина.

Однако в конце игры команда Сергея Реброва оформила зрелищный камбэк. На 85-й минуте счет сравнял Роман Яремчук, который вышел на замену и в центре штрафной замкнул прострел Ефима Конопли с правого фланга.

На 88-й минуте украинцы вырвали победу. Артем Довбик головой замкнул навес с левого фланга от Яремчука.

Таким образом, сборная Украины пробилась в финал плей-офф отбора на Евро-2024, где во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве сыграет решающий матч за выход на чемпионат Европы с Исландией, которая в другом полуфинале обыграла Израиль со счетом 4:1.

Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

Читайте также:

Зинченко на пресс-конференции перед матчем с боснийцами повторил шутку Коноплянки – забавное видео

Сборная Украины проведет товарищеский матч с Германией перед стартом Евро-2024: дата и место игры

Евро-2024: букмекеры назвали фаворитов чемпионата Европы по футболу