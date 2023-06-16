Сборная Украины совершила суперкамбэк и победила Северную Македонию в отборе на Евро-2024 (видео)

Команда Сергея Реброва до перерыва уступала с разницей в два мяча, но сумела переломить ход поединка.

Сборная Украины обыграла команду Северной Македонии в матче 3-го тура отбора на Евро-2024. Встреча в Скопье на стадионе "Тоше Проески" завершилась со счетом 2:3 .

Голы: Барди (31, пенальти), Эльмас (40) – Забарный (62), Конопля (68), Цыганков (83)

Удаление: Муслиу (73, вторая желтая карточка)

Украинцы очень неудачно провели первый тайм, пропустив от соперника два гола. На 28-й минуте рукой в собственной штрафной сыграл Николай Матвиенко. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Энис Барди.

А на 40-й минуте игры македонцы удвоили свое преимущество. Элиф Эльмас красивым ударом издалека закрутил мяч в дальний угол.

Однако после перерыва "сине-желтые" сумели выбраться из затруднительного положения. На 62-й минуте Илья Забарный головой пробил в дальний угол после навеса с углового от Виктора Цыганкова.

А еще через пять минут Ефим Конопля ударом в касание с правого фланга штрафного замкнул прострел Михаила Мудрика от лицевой линии. Мяч полетел точно в нижний дальний угол.

На 73-й минуте команда Северной Македонии осталась в меньшинстве. Висар Муслиу сбил Владислава Ваната перед собственной штрафной и получил вторую желтую карточку.

Развязка этого увлекательного противостояния наступила на 83-й минуте. Цыганков в центре чужой штрафной головой перебросил мяч через голкипера после ювелирной подачи Мудрика и вырвал для украинской сборной победу.

Обзор матча

Следует отметить, что матч против Северной Македонии стал первой официальной игрой Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины. Ранее наша национальная команда драматично упустила победу над Германией (3:3) в товарищеском поединке, который состоялся 12 июня в Бремене.

Таким образом, сборная Украины одержала первую победу в квалификации на континентальное первенство. В конце марта на старте квалификации к Евро-2024 украинцы под руководством Руслана Ротаня проиграли Англии (2:0) на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

После двух сыгранных матчей "сине-желтые" имеют 3 очка и занимают четвертое место в своей группе отбора на Евро-2024. Лидирует Англия (9 баллов), которая сегодня на выезде разбила Мальту со счетом 0:4. Италия и Северная Македония также набрали по 3 зачетных пункта, тогда как Мальта замыкает квинтет С с нулем в графе очков.

Следующий матч сборная Украины сыграет 19 июня в рамках 4-го тура отбора на Евро-2024. Наша команда в словацкой Трнаве будет принимать Мальту.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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