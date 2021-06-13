Сборная Украины стартует на Евро-2020: где смотреть и ставки букмекеров на матчи 13 июня

В этот день будут сыграны еще три поединка, среди которых — матч с участием команды Андрея Шевченко.
11 июня стартовал Чемпионат Европы по футболу-2020 (Евро-2020), турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В матче-открытии Италия разгромила Турцию (3:0).
В воскресенье, 13 июня, континентальное первенство продолжится тремя поединками, среди которых — матч с участием сборной Украины против Нидерландов. Для подопечных Андрея Шевченко встреча против "Оранье" станет первой на нынешнем турнире.
ТСН Проспорт знакомит читателей с полным расписанием игрового дня и рассказывает, где можно посмотреть матчи.
Где смотреть матч Англия — Хорватия (16:00)
В прямом эфире поединок группы D, который состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия), будут транслировать телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".
Прогнозы букмекеров на матч Англия — Хорватия
Так, явным фаворитом этого противостояния букмекеры видят подопечных Гарета Саутгейт. На победу "Трех Львов" принимаются ставки с коэффициентом 1,55. Ничья, в свою очередь, оценивается в 4,14. Победа "клетчатых" выглядит чем-то маловероятным — 7,6.
ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию этого противостояния.
Где смотреть матч Австрия — Северная Македония (19:00)
Прямую трансляцию поединка группы C, в которой выступает и сборная Украины, покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Встреча этим команд состоится на "Национальном стадионе" в Бухаресте.
Прогнозы букмекеров на матч Австрия — Северная Македония
Фаворитом этой дуэли считается австрийская команда. Коэффициент на ее победу равен 1,86, ничья — 3,5, а победа Северной Македонии оценивается в 5,05.
Где смотреть матч Нидерланды — Украина (22:00)
Завершает третий игровой день Евро-2020 поединок с участием команды Андрея Шевченко. Увидеть стартовую игру "сине-желтых" на этом турнире можно будет на телеканалах "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2".
Прогнозы букмекеров на матч Нидерланды — Украина
По мнению букмекеров, победу в этой встрече добудут фактические хозяева, ведь матч состоится на стадионе "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме. Так, на сборную Нидерландов можно поставить с коэффициентом 1,61. Ничья — 4,14. Победа украинской команды, в свою очередь, оценивается в 6,25.
ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию этой долгожданной для нас битвы.