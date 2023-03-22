Сборная Украины сыграет контрольный спарринг перед матчем отбора Евро-2024 с Англией: дата и соперник

Сборная Украины проведет товарищеский матч перед стартовым поединком отбора на Евро-2024 против Англии.

Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главного тренера "сине-желтых" Руслан Ротань.

Соперником украинцев станет клуб английской Премьер-лиги "Брентфорд", за молодежную команду которого выступает украинец Егор Ярмолюк. Игра состоится в четверг, 23 марта.

"Завтра у нас товарищеская игра с "Брентфордом", где нужно будет посмотреть ключевые связи игроков, их состояние, понимание. И уже потом сделать определенные выводы и готовиться к матчу с Англией", – сказал Ротань.

Как сообщили Tribuna.com в УАФ со ссылкой на штаб сборной Украины, национальная команда проведет товарищеский матч против "Брентфорда" за закрытыми дверями без представителей СМИ и болельщиков.

Игру смогут посетить только официальные представители двух команд.

Матч Англия – Украина состоится в воскресенье, 26 марта, на стадионе "Уэмбли". Начало игры – в 19:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.

Напомним, соперниками сборной Украины в отборе на Евро-2024 стали Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

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