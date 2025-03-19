Сборная Украины сыграет на товарищеском турнире в Канаде: известны соперники и даты матчей

Сборная Украины по футболу летом 2025 года примет участие в товарищеском турнире в канадском Торонто.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ) в официальном Telegram-канале.

"Сине-желтые" проведут два матча: против Канады (7 июня) и Новой Зеландии (10 июня). Оба поединка состоятся на стадионе BMO Field, который в 2026 году будет принимать встречи финальной части чемпионата мира.

Четвертым участником Турнира четырех наций "Canadian Shield" будет сборная Кот-д'Ивуара, но с ней подопечные Сергея Реброва не сыграют.

Поединки будут проходить согласно регламенту ФИФА, а о времени их начала будет сообщено дополнительно.

"Это не просто очередные поединки, а событие, имеющее большое значение как для украинского футбола, так и всей украинской диаспоры за океаном. А также будет способствовать укреплению важных международных связей нашего государства во время войны", – говорится в посте УАФ.

Напомним, уже скоро сборная Украины сыграет против Бельгии в плей-офф за место в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций. Номинально домашний матч команда Реброва проведет 20 марта в испанской Мурсии, а ответный поединок запланирован на 23 марта в бельгийском Генке.

В сентябре этого года "сине-желтые" стартуют в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на будущий Мундиаль украинцы сыграют против Исландии, Азербайджана, а также победителя четвертьфинала Лиги наций-2024/25 между сборными Хорватии и Франции.

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