Сборная Украины сыграет с Польшей перед стартом Евро-2024: названа дата товарищеского матча

Сборная Украины по футболу назвала имя еще одного соперника перед стартом финального турнира Евро-2024. Команда Сергея Реброва проведет товарищеский матч против сборной Польши.

Как сообщает официальный сайт УАФ, поединок состоится 7 июня и станет гостевым для украинской сборной. Место и точное время проведения спарринга объявят позже.

Отметим, что ранее сборная Украины анонсировала проведение товарищеского матча со сборной Молдовы, который состоится 11 июня в Кишиневе на стадионе "Зимбру".

Всего в июне подопечные Реброва планируют провести три контрольных поединка. Дату проведения еще одного спарринга и имя соперника обнародуют сразу после подписания соответствующего контракта.

Добавим, что уже 14 марта "сине-желтые" начнут сбор в испанской Марбелье, посвященный подготовке к полуфиналу плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Если команда Сергея Реброва победит боснийцев, то 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграет решающий матч за выход на чемпионат Европы против победителя пары Израиль – Исландия.

Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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