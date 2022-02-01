Сборная Украины сыграет с Россией в полуфинале Чемпионата Европы по футзалу: когда состоится матч

Сборная Украины сыграет с Россией в полуфинале Чемпионата Европы по футзалу: когда состоится матч

Сражение за решающий поединок состоится 4 февраля.

Стал известен соперник сборной Украины в 1/2 финала Чемпионата Европы по футзалу.

Так, оппонентом "сине-желтых" в полуфинале соревнований будет сборная России, которая в рамках четвертьфинала не без проблем обыграла Грузию со счетом 3:1.

Отметим, что за россиян дублем отличился Иван Чишкала (28,40) и один гол в свой актив записал Артем Ниязов (23). Что касается Грузии, то за них забил Бруно Петри (24). Таким образом, на Чемпионате Европы по футзалу сформировалась первая пара полуфинала – Украина померяется силами с Россией.

Поединок Украина – Россия состоится в пятницу, 4 февраля. Начало игры станет известно после последнего матча 1/4 финала, в котором Испания сыграет со Словакией.

Победитель пары Испания – Словакия встретится с действующим обладателем трофея, а также сильнейшей командой планеты – сборной Португалии.

Добавим, что украинская команда вышла в плей-офф ЧЕ-2022 по футзалу, заняв второе место в группе А. Украинская сборная в стартовом матче проиграла Нидерландам (2:3), а затем разгромила Сербию (6:1) и уступила действующим чемпионам Европы и мира — португальцам (0:1).

Пробиться в 1/4 финала украинцам помогла победа сборной Сербии над Нидерландами (3:2) в параллельном поединке заключительного тура. В итоговой таблице квартета А Украина, Нидерланды и Сербия набрали по три очка, но у "сине-желтых" оказалась лучшая разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах. В четвертьфинале "сине-желтые" одолели Казахстан (5:3).

Добавим, что сборная Украины по футзалу впервые за 17 лет вышла в полуфинал континентального первенства.